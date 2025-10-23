Bianchi: "Affrontare l'Inter darà una mano a Conte! Nessun dramma, si può perdere..."
Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Dopo una batosta del genere, la partita di campionato è già preparata sotto il profilo psicologico, poi si limerà anche quello tecnico tattico. Contro il PSV sono andati tutti in difficoltà, ma credo che affrontare subito una squadra come l’Inter, in una partita così importante, facilita il lavoro dell’allenatore.
Non bisogna fare drammi, in Champions League è stata una battuta d’arresto e nel corso di una stagione ci può stare. A Lucca serve tranquillità e bisogna dargliela, Napoli ormai è una grande piazza e una grande società, per quello che posso dire e pensare io è di non fare un dramma per ogni sconfitta”.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
