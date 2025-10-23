Iezzo: "Non avrei tolto Beukema, lo uccidi. E ne hai presi lo stesso altri 4"

Iezzo: "Non avrei tolto Beukema, lo uccidi. E ne hai presi lo stesso altri 4"TuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 11:10Le Interviste
di Fabio Tarantino

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Canale 8 per commentare la debacle azzurra contro il Psv. Questa la sua analisi in sintesi: "Il Napoli camminava nel finale di partita. Anche come ha iniziato il secondo, da Conte mi aspetto altro. Avrei cambiato qualcosa, ma subito, ma non togliere un difensore. Così lo uccidi… hai preso comunque 4 gol da quel momento".