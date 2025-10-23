Montervino su Lucca: "Se ti prendono di mira a Napoli è tosta, ma so che lui ha personalità"

vedi letture

Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Conte deve tornare ad essere l’allenatore che si impone sui giocatori. Il lavoro mentale che fa sulla squadra è tosto, ma Conte deve fare il Conte e siccome lo si reputa il miglior allenatore che c’è in circolazione ci si aspetta che lo faccia. Si deve tornare ad essere pragmatici, cinici e concreti così com’era il Napoli prima.

Sul portiere la linea di Conte è chiara: Milinkovic è avanti a Meret, se dovesse fare turn over sarebbe per far riposare il serbo. Lucca? Quando a Napoli ti prendono di mira è tosta, però so che lui ha una grande personalità e sa farsi scivolare tutto addosso”