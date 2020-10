Krol: "Osimhen ha tante qualità! Zero gol in due partite? All'inizio è difficile, guardate Lozano..."

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha detto la sua circa il momento del Napoli nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly anche con questo mercato forse resta a Napoli, può arrivare forse qualcosa negli ultimi giorni. Genoa e Parma sicuramente non sono del livello della Juve, i bianconeri hanno tanta qualità come il Napoli, sarà una partita aperta, entrambe possono fare gol. Osimhen ancora a secco di gol? Ha anche altre qualità! Fa tanto movimento, per un attaccante è sempre difficile inserirsi subito, lo abbiamo visto con Lozano".