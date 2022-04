Krol: "Sbaglia chi dice che Osimhen è un contropiedista, ha bisogno di una spalla come Mertens"

Ruud Krol, ex difensore fra le altre del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del momento degli azzurri

Ruud Krol, ex difensore fra le altre del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del momento degli azzurri: "Spalletti? A me il suo calcio piace. Il Napoli di inizio campionato giocava benissimo, era spettacolare. Ora non sembra la stessa squadra. Per esempio a me Osimhen piace tanto ma sbaglia chi pensa sia un contropiedista. Lui è fortissimo di testa e più veloce di tutti in area. Giocasse con un altro attaccante accanto segnerebbe di più lui. Mertens? Lo consigliai al club quando era al Psv e resta fortissimo. Dries potrebbe dare una bella mano lì davanti".