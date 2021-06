Krol: "Senesi è pronto per il Napoli. Schuurs e Gudmundsson ancora acerbi"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, l’ex azzurro Ruud Krol ha parlato dei tanti giocatori del campionato olandese attenzionati dal Napoli.

"Marcos Senesi? Ha un buon nome in Olanda, gioca bene e sta crescendo con Advocat. E’ sicuramente un buon giocatore.

Perr Schuurs? E’ un giovane con poca esperienza, non è titolare fisso nella Ajax. Deve ancora crescere, non credo sia pronto per la Serie A.

Gabriel Gudmundsson: “E’ anche lui un giovane, non ancora pronto per il Napoli. Bisogna avere pazienza con questi giovani, bisogna dargli del tempo perché vengono da un altro paese e da un’altra cultura".