Krol su Lang: “Chi arriva al Napoli non deve parlare troppo delle sue qualità, deve dimostrarle"

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Krol ha parlato anche di Sam Beukema, arrivato a Napoli con aspettative importanti ma che finora non è riuscito a convincere pienamente l’allenatore.

Ruud Krol è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la stagione del Napoli. Durante la trasmissione 'Radio Goal', l’ex difensore azzurro ha analizzato diversi temi legati alla squadra, soffermandosi sulle difficoltà difensive, sulle scelte dell’allenatore Antonio Conte e sul rendimento di alcuni giocatori. Le sue parole hanno offerto una lettura esperta della situazione del Napoli, tra aspettative elevate e una stagione segnata da diversi ostacoli.

Beukema e le richieste di Conte

Nel corso dell’intervista Krol ha parlato anche di Sam Beukema, arrivato a Napoli con aspettative importanti ma che finora non è riuscito a convincere pienamente l’allenatore. “Non lo so, dipende da cosa Conte vuole da lui”, ha spiegato l’ex difensore olandese, sottolineando come il rendimento del centrale non sia molto diverso da quello di altri compagni di reparto. La differenza, secondo Krol, è legata soprattutto alle richieste specifiche dell’allenatore e alla pressione che si vive in una piazza come Napoli. “A Bologna lui giocava per restare in Serie A o per la top 10 va bene, ma a Napoli tu devi giocare per la Champions League o per Scudetto, questo è diverso”.

Gli infortuni e l’equilibrio difensivo

Krol ha poi analizzato le difficoltà della stagione azzurra, caratterizzata da numerosi infortuni e continui aggiustamenti tattici. Nonostante questo, l’ex difensore ha riconosciuto i meriti della squadra e dello staff tecnico nel mantenere risultati importanti: “Bisogna fare complimenti a tutti i giocatori e anche all’allenatore, sono riusciti a fare bene con quasi il 50-60% dei giocatore titolari infortunati”. Allo stesso tempo ha evidenziato come il Napoli abbia avuto qualche difficoltà a mantenere la porta inviolata, anche a causa dei cambi di sistema difensivo tra linea a quattro e difesa a tre. Krol ha sottolineato inoltre l’importanza di giocatori come Amir Rrahmani nella gestione del reparto arretrato e come le assenze di André-Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka abbiano influito sull’equilibrio complessivo della squadra.

Lang e le aspettative della piazza

Infine Krol ha commentato anche la stagione di Noa Lang, indicato da molti come una delle delusioni dell’annata. L’ex difensore ha ricordato alcune dichiarazioni del giocatore, secondo cui non avrebbe ricevuto abbastanza fiducia dall’allenatore. Tuttavia Krol ha ribadito che in una piazza esigente come Napoli contano soprattutto le prestazioni sul campo: “Un giocatore che arriva al Napoli non deve parlare troppo delle sue qualità, deve dimostrarle in campo non solamente con la bocca”. Un messaggio chiaro, che sottolinea quanto l’ambiente partenopeo richieda ai giocatori personalità, continuità e risultati concreti.