Krol torna a Napoli: "Mi piace tanto starci, il cibo non ha eguali e adoro le persone"

Ruud Krol, ex leggenda del Napoli, è tornato a Napoli e ha fatto visita agli studi di Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando l'amore per la città: "Sono arrivato a Napoli nel 1980 e ho fatto quattro anni che mi sono rimasti nel cuore. Per questo torno sempre al Napoli. Mi piace stare a Napoli, camminare per Napoli, mangiare a Napoli. Mi piace tanto il cibo, non ha eguali. Poi le persone sono molto calorose, per me è un onore essere in questa città".