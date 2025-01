Kurzawa svela: "Giuntoli mi chiamò ai tempi del Napoli, era molto interessato a prendermi"

Intervenuto al microfono di gianlucadimarzio.com, l'ex calciatore del Paris Saint Germain, Layvin Kurzawa, ha svelato un retroscena di mercato in cui era coinvolto il Napoli. Di seguito un estratto dell'intervista: "Spesso si è parlato della Juve. Ma Claudio mi aveva chiamato quando era in Italia, so che era interessato perchè l’ho conosciuto al Monaco. Per me lui è come un secondo padre, con lui mi sono sempre capito molto bene.

E quando era al Cagliari è stato interessato a vedermi ma io ero a Parigi e mi trovavo bene. Per il resto nessun contatto troppo concreto, a parte il Napoli. Mi chiamò il direttore sportivo Giuntoli, era molto interessato e intenzionato a prendermi 4/5 anni fa“.