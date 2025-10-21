Kvara, l’intermediario conferma la versione di ADL: “Parlai con Edo De Laurentiis”

"Il colpo Kvara? Non è suo, è stata una segnalazione a mio figlio Edoardo che poi è arrivata a Giuntoli". Così parlava Aurelio De Laurentiis nel dicembre del 2023 sull'intuizione che portò poi all'arrivo del georgiano in maglia Napoli. A confermare questa versione è Cristian Zaccardo, intermediario nell'operazione, che ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

"Nel 2020 divoravo Wyscout. Kvicha era il giocatore con più dribbling tentati d’Europa, davanti a Messi e a Neymar. A febbraio 2021 incontrai il suo entourage a Mosca. Edoardo De Laurentiis mi chiese di suggerirgli due in grado di fare la differenza e gli feci i nomi di Moises Caicedo e di Kvaratskhelia. Scelsero di trattare il georgiano. Direi che è andata bene".