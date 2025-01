Kvara, l'intermediario: "Rinnovo? Dipende da lui e dal Napoli. Il futuro è dalla sua"

vedi letture

"E' un derby, una partita molto bella. Sono contento di vedere il Milan di nuovo in finale, tiferò per loro". Parole e pensieri di Cristian Zaccardo, ex difensore e oggi intermediario di calciomercato.

Sei stato l'intermediario che ha portato Kvaratskhelia in Italia: ti aspettavi potesse avere questo impatto?

"Ovviamente sì, lo conoscevo da diversi anni. Conoscevo il suo valore. In Italia ha fatto benissimo da subito, il futuro è tutto dalla sua parte".

Questa sua stagione è un po' più complicata. Come sta?

"E' un ragazzo di 23 anni, arrivato in Italia ha vinto subito lo Scudetto ed è stato il miglior giocatore di quella stagione. Lo scorso anno avete visto tutti il Napoli, ha avuto una stagione particolare. Poi è arrivato un grande allenatore come Conte: lui fa le sue prestazioni, può migliorare ancora e speriamo ci riesca con Conte. Il futuro è dalla sua. Gioca a calcio, in una grande squadra come Napoli. Penso stia bene e vedremo come andrà: la cosa importante è che lui faccia bene e che il Napoli vinca le partite".

Rinnoverà il contratto?

"Dipende da lui e dalla società".