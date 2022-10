Kvara-mania in Georgia: "Il paese si ferma per il Napoli, ogni gara è nei locali ed al cinema!"

Per i georgiani Khvicha Kvaratskhelia è diventato eroe nazionale per la capacità che ha di unire e far divertire il proprio Paese

Per i georgiani Khvicha Kvaratskhelia è diventato eroe nazionale per la capacità che ha di unire e far divertire il proprio Paese che non si perde neppure una sua partita, scrive il Corriere dello Sport raccontando del New York Times che l'ha ribattezzato “Kvaradona”, dedicandogli un lungo articolo come si fa solo coi grandissimi, e che la Georgia si ferma quando gioca il Napoli e dunque Kvara, come racconta la giornalista Nina Mamukadze-Sordini:

"Kvara è diventato eroe nazionale, il calcio è lo sport preferito e per loro avere un riferimento simile è qualcosa di stupendo e li riempie di orgoglio. Chi prima tifava per Inter, Juve o Milan oggi tifa Napoli perché segue le sue partite e non se ne perde neppure una. In tutto il Paese si tifa insieme e ogni città si organizza, ci sono locali che fanno vedere la partita, sale, cinema, anche un fan club del Napoli a Tbilisi fa vedere le partite che vengono trasmesse in diretta dai canali principali. Ormai si organizzano per ogni partita, non ho mai visto così tanti tifosi mobilitarsi per un giocatore, forse succedeva con Kaladze. Kvara è seguito ovunque, sia a Napoli che in trasferta, e i tifosi arrivano muniti di sciarpe, bandiere, sono centinaia, impazziscono per lui".