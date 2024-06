Kvara: "Mio padre mi ha portato al Napoli! Ho accettato subito, un'emozione fortissima!"

Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli e della nazionale georgiana, ha rilasciato una lunga intervista a 'The Players Tribune',

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli e della nazionale georgiana, ha rilasciato una lunga intervista a 'The Players Tribune', un'intervista realizzata prima dello sfogo di ieri del padre e dell'agente del ragazzo, in cui si è soffermato anche sul suo trasferimento al Napoli: "Passare al Napoli è stato tutto merito di mio padre Badri. Il suo idolo era Maradona. Anche mio padre giocava a calcio e da bambino guardavo sempre i suoi video, per me era il migliore del mondo, avevo 6-7 anni e dicevo che lui era più forte di Messi e Ronaldo. Ricordo che mio padre tirava i calci di punizione fortissimo. Ero così colpito da lui che invitavo gli amici a casa per guardare i suoi video. Mio padre però mi parlava sempre di Maradona, quindi quando il mio agente mi ha detto che il Napoli mi voleva ero felicissimo. Anche per mio padre è stato incredibile: mi disse che non si poteva dire di no al Napoli, al club di Maradona! Quindi non ci ho pensato troppo, non c'è stato dibattito. Lui mi ha detto: "devi andare". Non riesco a descrivere le emozioni che ho provato. Gli ho detto: "Andiamo! Subito".

I primi giorni a Napoli.

"Quando sono arrivato la prima cosa che mi hanno chiesto i compagni di squadra è stata: devi cantare, questa è la nostra tradizione! Tutti i nuovi acquisti lo fanno. Kim è andato a cantare per primo ed ha cantato Gangnam Style, è stato bellissimo. Io venivo dopo di lui e quindi c'era una grande pressione, quindi ho scelto una canzone che cantavo quando giocavo in Russia al Rubin Kazan. È stato bello, nessuno conosceva la canzone. Poi ho cantato "la,la,la,la", il ritornello "Live is Life". Tutti mi dicevano: "Sei furbo, vuoi fare colpo sui tifosi del Napoli", ma io non capivo. Alla fine Mario Rui mi ha svelato che quella canzone a Napoli fu resa famosa da Maradona durante i suoi riscaldamenti allo stadio, ma io giuro che non lo sapevo. Ai tifosi però è piaciuto molto, ma sono stato fortunato".