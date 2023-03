Kvara MVP febbraio, l'AD Serie A: "E' una nostra stella! Il primo a vincere due volte in un anno"

Il premio EA SPORTS Player Of The Month di febbraio è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il premio EA SPORTS Player Of The Month di febbraio è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Atalanta, in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 18.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. “Kvaratskhelia è il primo calciatore a conquistare l’EA Sports Player Of The Month per due volte nella stessa stagione – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Mese dopo mese l`ala georgiana sta confermando l`ottimo impatto nel nostro campionato, grazie alle sue doti realizzative e alla sua capacità di mandare in gol i compagni.