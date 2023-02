Kvara parla di 'Kvaradona': "Non sapevo come reagire a sentirmi associato a una leggenda così"

Si è così espresso Khvicha Kvaratskhelia nella sua lunga intervista rilasciata a UEFA.com

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Per me era difficile credere che avrei giocato in Champions League. Ma non solo: anche il fatto che avrei giocato per una squadra del genere, per una squadra di Serie A, a me sembrava un sogno". Si è così espresso Khvicha Kvaratskhelia nella sua lunga intervista rilasciata a UEFA.com: "Quando ho analizzato tutto e ho capito che avrei giocato a questo livello, mi sono detto che dovevo prepararmi diversamente alle partite e che dovevo abituarmi ad un altro tipo di lavoro. Penso di aver affrontato tutto bene e di essermi adattato velocemente".