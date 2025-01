Kvara-Psg, Caiazza: “Zaccardo ieri è arrivato a Dubai, ma è subito tornato indietro”

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, oggi ha lanciato la bomba: Kvaratskhelia può andare al PSG. E ha commentato la notizia ai microfoni di Radio Crc: “Ho ricevuto una telefonata da Dubai. Zaccardo? No, non mi ha chiamato lui. Ci sono tanti campioni lì per una partita tra tante stelle, c’è anche lui, Zaccardo ha rifatto subito la valigia ed è tornato in Italia perché ci sarebbe questa situazione di vendere subito il giocatore al Psg.

Deve intervenire lui, anche perché l’agente del giocatore non può operare, è il punto di riferimento ed è rientrato in Italia per avviare questa trattativa velocemente perché il Psg fa sul serio. Cifre? Io ho scritto intorno ai 90mln con i bonus”.