Kvara-Psg, Chiariello: “Non è più centrale per Conte. Affare da Nobel per l’economia…”

Umberto Chiariello, giornalista, nel corso della trasmissione 'A Pranzo con Chiariello' su Radio Crc ha parlato della possibilità che Khvicha Kvaratskhelia vada subito al Paris Saint-Germain: "Kvaratskhelia non è più centrale nel progetto di Conte, il suo valore rischia di scendere ulteriormente. Ora puoi ancora prendere una cifra importante e rinforzare la rosa anche in altri reparti, magari prendendo Skriniar e poi Danilo e completare la difesa. Gli esterni offensivi si trovano e puoi prendere anche il centravanti.

Io non sono uno che si strapperebbe i capelli per la cessione di Kvara, che ho amato molto e ritengo di grande qualità. Il Napoli doveva venderlo in estate, quando arrivano certe cifre… un po’ di colpa ce l’ha anche Conte ma lo capisco in quel momento. Il Napoli può fare un affare enorme perché in questi anni l’ha pagato 1,2mln fino a 1,8mln ed ha vinto uno Scudetto. L’ha preso a 10, lo venderebbe a 80, sarebbe da premio Nobel per l’economia ad ADL. Il mancato rinnovo potrebbe essere positivo e non un boomerang se andasse via adesso”.