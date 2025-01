Kvara-PSG? Fedele: “Se arriva l’offerta, va ceduto! Non si ripeta l’errore fatto con Osimhen”

Nel corso di ‘Marte Sport Live' su Radio Marte, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: “Bisogna capire se è già arrivata l’offerta per Kvaratskhelia dal PSG o se si tratta di tam tam messo in ballo dall’entourage del calciatore per velocizzare la cessione e ricavarne una ricompensa. Se c’è un’offerta ufficiale non bisogna ripetere l’errore commesso con Osimhen, io lo cederei senza dubbio. Con la cessione sua e di Osimhen si pareggerebbe quanto speso sul mercato in estate, sarebbe un’operazione importante. Chiesa non gioca da tempo, tanto vale che il Napoli sfrutti e valorizzi chi ha in rosa: Neres, Ngonge e lo stesso Spinazzola.

Bisogna approfittare del momento perché nessuno ci assicura che poi in estate si verificherebbero le stesse condizioni per una cessione del georgiano. La gestione societaria è cambiata, De Laurentiis ha capito che bisogna rientrare subito in Europa e sta investendo molto, giocando carte diverse in fatto di calciomercato. Inserirei Skriniar nell’operazione, è un calciatore esperto, conosce Conte e conosce il campionato italiano. Kvara è recalcitrante da tempo sul rinnovo, forse è successo qualcosa che ha incrinato i rapporti, si è visto sostituito spesso da Neres. Va assolutamente scongiurato il rischio di cadere nell’errore Koulibaly, Allan, Osimhen. Non esistono giocatori incedibili. Non penso che la cessione del georgiano o questa situazione possa condizionare o alterare gli equilibri del gruppo: il Napoli di quest’anno pare un gruppo di cemento armato, tutti sembrano sentirsi coinvolti nel progetto”.