Kvara-Psg, Graziani: "Legittimo che il giocatore voglia andare, in tre sarebbero contenti"

Nel corso di 'Sportmediaset XXL', l'ex campione del mondo Ciccio Graziani ha commentato il possibile addio al Napoli di Khvicha Kvaratskhelia: "Kvara non era molto contento di tutte le volte che Conte lo tirava fuori prima della fine delle partite, lo si vedeva lontano un chilometro. Però Antonio ha detto anche che si era adoperato in questi mesi perché le parti si potessero riavvicinare e trovare un accordo contrattuale, secondo me l’avrebbero dovuto contrattualizzare già due anni fa.

A Kvara gli puoi spiegare tutto quello che vuoi, ma se ti chiama il Psg, ti danno molti più soldi di quanto te ne dà il Napoli con prospettive di traguardi e progetti molto più ambiziosi, è legittimo che questo ragazzo possa pensare anche di andar via. Adesso è stato molto chiaro, ha detto allenatore: ‘Troviamo una soluzione perché me ne voglio andare’. A questo punto è contento il calciatore che va via, ma è contenta anche la società, perché 85-90mln sono importantissimi per le casse del Napoli, anche perché permetterebbero a Conte di reinvestire parte di quella cifra per qualche giocatore che lui ritiene importante tanto quanto Kvara”.