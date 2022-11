Kvaratskhelia out, è un sollievo? Zanetti: "E' irrispettoso nei confronti di Spalletti..."

Mancherà Kvaratskhelia. Per lei è un sollievo? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancherà Kvaratskhelia. Per lei è un sollievo? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli che alla vigilia della sfida contro il Napoli - gara valida per la 14esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Lo ritengo un giocatore straordinario ma il Napoli è forte come totalità, sarebbe irrispettoso anche nei confronti al loro mister credere che ci sia lui di forte e basta".