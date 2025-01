L'agente Accardi non fa drammi: "Kvara? Morto un Papa se ne fa un altro”

vedi letture

“L’ho detto dall’inizio: il Napoli lotterà per lo Scudetto. Conte non è certo andato per perdere tempo”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Però il Napoli ha perso Kvaratskhelia.

“Morto un Papa se ne fa un altro”.

Garnacho?

“È un giocatore importante. Se Conte ha accettato la partenza di Kvara vuol dire che ha le idee chiare. E poi quando c’è da prendere soldi bisogna prenderli”

La Juve va a rilento.

“Per tornare ad essere la Juve che conosciamo deve lavorare molto e cercare soluzioni. Se tutti si aspettavano che la Juve partisse sparata per stravolgere il campionato sbagliavano. C’è un allenatore nuovo che ha iniziato a programmare”.