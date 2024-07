L’agente Anellucci: “Sono sicuro che il Napoli cederebbe Osimhen anche a questa cifra”

vedi letture

A “1 Football Club - speciale calciomercato”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente FIFA.

A “1 Football Club - speciale calciomercato”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente FIFA.

Il Napoli potrebbe accontentarsi anche di uno sconto sulla clausola per Osimhen?

“Sono convinto che il Napoli lo darebbe anche a 90, ne sono sicuro. Sta succedendo quello che raccontavamo da parecchio tempo. Dichiarare, a metà stagione, che un giocatore andrà via, con una clausola, può essere un rischio. Alla lunga non ci si sbagliava. Spendere più di 100 milioni per un calciatore che si infortuna frequentemente potrebbe indurre un direttore sportivo a sostanziali riflessioni”.

Cosa pensa del comunicato del Napoli su Hermoso?

“Credo sia un tweet di serenità per l’allenatore. Conte vuole la serenità dei suoi giocatori e credo che le valutazioni sia soltanto sue. È lui a decidere sui giocatori, come categoricamente affermato dal tecnico stesso. È una comunicazione che credo parta dall’allenatore stesso. Non credo all’ipotesi di una strategia per trattare il calciatore sottotraccia”.

Quale sarà il futuro di Natan?

“Non per dare un giudizio negativo sul ragazzo, ma fare il centrale del Napoli campione d’Italia era chiaro sarebbe stato particolarmente difficile. Credo che Natan possa rientrare in qualche operazione di scambio, anche se non inerente all’acquisto di un ulteriore difensore”.

Il Napoli, spostando Olivera come braccetto, dovrebbe affidarsi a Spinazzola come unico interprete della fascia sinistra

“Spinazzola è stato preso per giocare nel suo ruolo e, se riuscirà a dare garanzie fisiche, può essere un valore aggiunto. Ripeto, però, che sussiste la problematica dell’integrità fisica. Poi, è chiaro che il mercato non dorme mai e qualcosa in più faranno, al netto delle difficoltà sul mercato in uscita”.