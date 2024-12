L’agente Morabito svela: "Luiz Felipe offerto a Napoli, ecco la reazione del club"

“Il Napoli si sta muovendo sul mercato, sul reparto difensivo ed anche su altre situazioni, anche se in una sessione particolare come quella di gennaio. Ci sono giocatori – ha detto l’agente Fifa Vincenzo Morabito a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - , che vengono offerti, ma Conte spinge per prendere chi vuole lui. Luiz Felipe si è svincolato e so per certo che è stato offerto a Napoli e Juventus, che però non hanno reagito alla grande.

Cosa mi aspetto dal Napoli in entrata? Ci sono giocatori disponibili che vengono offerti, ma Conte spinge per prendere chi vuole lui: l'abbiamo visto anche con Buongiorno. L'accoppiata con Manna fa un gran lavoro, con Micheli si ragiona su calciatori graditi al mister.

Il mercato del Napoli dipenderà da Osimhen? Non credo Le idee sono chiare: Conte vuole qualcosa di più in attacco. Il mister ha iniziato da qualche mese un lavoro nuovo, ha curato molto bene la fase difensiva e il centrocampo, ma in attacco si affida solo a Lukaku, un ragazzo scelto da lui, però sa che manca qualcun altro che faccia gol. Osimhen è un progetto non più da Napoli e si cerca dove destinarlo. Difficilmente si muoverà a gennaio, a meno di offerte importanti. Il rinnovo di Kvaratskhelia mi auguro che possa essere sottoscritto, anche perché potrebbe partecipare a pieno titolo nel nuovo progetto del Napoli, che con Conte ha aperto un triennio nel quale possono arrivare successi. Già quest’anno gli azzurri sono tra le sei-sette squadre che possono fare bene. Inoltre il ragazzo dovrebbe anche avere un minimo di riconoscenza nei confronti della squadra che più ha creduto in lui.

Potranno arrivare grandi attaccanti? A gennaio difficilmente i calciatori migliori possono muoversi. Nelle prossime settimane, al massimo, si cercherà di cogliere qualche opportunità.

Zirkzee al Napoli? Non a gennaio: i migliori, a campionato in corso, non si spostano. L'olandese è arrivato da poco allo United ed ha avuto difficoltà di adattamento tattico: ci può stare. Anche in Serie A un giocatore non abituato a certi tipi di dettami può avere qualche problema all'inizio. Quanto a Zirkzee, non lo cedono: andrebbe sostituito. Anche se fosse solo in prestito, poi ti ritroveresti a dover comunque investire per prendere qualcuno da mettere in rosa al suo posto. La situazione, al momento, è questa”.