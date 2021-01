L'allarme di Alvino: "Se il Napoli ora si crede fenomenale, mercoledì le prenderà dalla Juve!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino parlando della vittoria di ieri con la Fiorentina: "Non erano brocchi prima, non sono fenomeni ora, bisogna stare con i piedi per terra. Il Napoli ha ritrovato quella concretezza smarrita nelle scorse partite. Si arriva alla gara con la Juve col petto gonfio anche per la Coppa Italia vinta proprio contro di loro. Il Napoli però se crede sia diventata una squadra di fenomeni, mercoledì le prende. Gattuso dovrà insistere sulla forza della Juventus, costruita per vincere!".