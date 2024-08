L'allenatore dell'Ipswich elogia Cajuste: "Molto talentuoso, con lui siamo forti in mediana"

vedi letture

Kieran McKenna, allenatore dell'Ipswich Town, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Manchester City, che sarà sicuramente molto impegnativa. Al tecnico è stato chiesto di Jens Cajuste, centrocampista acquistato dal Napoli: "Ha un profilo diverso rispetto ai giocatori che abbiamo già, è molto talentuoso e ha maturato una buona esperienza negli ultimi anni, soprattutto in Ligue 1 e in Serie A. Con lui e Kalvin Philips ora sentiamo di essere forti in quel reparto"

McKenna prosegue: "È davvero un calciatore che ha un fisico importante, copre molto bene il campo, viene a prendere palla in posizioni arretrate. Pensiamo che sia più a suo agio in un centrocampo a due o con un doppio regista. Ci dà attributi diversi, ma è chiaro che ci sarà bisogno di un periodo di adattamento. Sarà una buona aggiunta al gruppo".