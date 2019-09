L'allenatore Velazquez: "In Spagna ogni giorno si parla di Fabiàn! Llorente? Gran lavoratore"

Julio Velazquez, ex allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione degli spagnoli in casa azzurra: "Fabian è cresciuto molto. Anche al Betis è diventato un grande calciatore, quando è arrivato al Napoli vicino ad un grande allenatore come Ancelotti, lui è cresciuto tantissimo. In questo momento in Spagna si parla ogni giorni di Fabiàn e della sua crescita. Può fare ancora meglio, ha una qualità straordinaria. Llorente? Fernando è un giocatore molto bravo, una testa incredibile ed una capacità nel lavoro molto grande".