L’amarezza di Cassano: “Sarà durissima vedere squadre scarse come il Qatar e non l’Italia”

Amarezza per la mancata presenza dell'Italia al Mondiale. Antonio Cassano la ribadisce sulle frequenze della 'Bobo Tv' in onda su Twitch: "Sarà un mese molto duro per noi. Immaginiamo Mancini, con la squadra che ha, con il percorso che ha costruito, ritrovarsi a vedere dalla tv il Qatar e altre formazioni più scarse dell'Italia presenti al Mondiale".