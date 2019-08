L'analisi di Del Genio: "Due test ottimi, la sofferenza è contro chi si chiude: servono due soluzioni"

Attraverso un post sui suoi canali social, il giornalista di Tele A Paolo Del Genio ha parlato della sfida di ieri al Marsiglia per trarre alcune indicazioni tattiche e di mercato: "Partite come quelle con il Liverpool ed il Marsiglia, partite tattiche di grande applicazione nella fase di non possesso e ripartenze di alte qualità, il Napoli le riesce ad interpretare molto bene. Contro avversari tutto sotto linea palla per 90 minuti o contro squadre che propongono larghi tratti di pressing feroce, scorsi anni si è sofferto. Soluzioni vanno ricercate nell'individuazione di attaccanti con le qualità al momento assenti in organico, fermo restando statua da realizzare per quello che stanno facendo in questi anni Mertens, Callejon ed Insigne.

Allora vediamo come si potrebbe migliorare. Difficoltà 1: contro quelle che si chiudono fondamentale altro calciatore da mettere nei tre dietro la prima punta che abbia passaggio e giocate illuminanti tipo James oppure uno che salta uomo negli spazi stretti tipo Lozano. Attualmente abbiamo solo Younes in grado di fare questo. Difficoltà 2: per le gare contro squadre che pressano alto, determinante sarebbe colmare una lacuna, quella della prima punta che difende palla e riesce a fare salire la squadra, uno alla Dzeko , alla Zapata tanto per descrivere le carattestiche, uno da palla addosso, uno che riesce anche a muoversi su tutto il fronte offensivo per creare spazi ai tre dietro di lui. quindi, disegnato lo scenario di situazioni di gioco che si proporranno tutte, direi che la logica dovrebbe portare ad uno tra James e Lozano, tutti e due vanno bene se non pregiudicano e credo che economicamente invece possano bloccare, l'arrivo di una prima punta da alternare anche a Milik, qualcuno che in certe gare possa essere più funzionale di Milik stesso per il tipo di situazioni prima descritte. Forza Napoli".