L’aneddoto di Chiariello: “Una volta la grappa mi ha salvato la vita”

vedi letture

Il giornalista Umberto Chiariello ha svelato un aneddoto personale ai microfoni di Radio Crc

Il giornalista Umberto Chiariello ha svelato un aneddoto personale ai microfoni di Radio Crc: “La grappa mi ha salvato la vita, non sto scherzando. Andai a fare una telecronaca a Vallo della Lucania in pieno inverno rigidissimo, sto parlando della notte del tempi. Stavamo sopra allo spogliatoio perchè a volte non c’era la possibilità di andare in tribuna perchè avevi bisogno della corrente all’epoca.

Faceva freddissimo, io non mi resi conto di quanto fosse freddo ma a un certo punto cominciai a star male, le mani erano diventate viola, stavo veramente per rischiare grosso. In quel caso arrivò un signore, un dirigente, che mi diede sta fiaschetta di grappa che mi salvò la vita. Neanche quando sono stato a Mosca in Russia in pieno inverno ho sofferto quel freddo”.