L'annuncio da Londra: "Il Chelsea ha già preso due attaccanti, Lukaku sarà del Napoli"

Carlo Jacomuzzi, presidente AssoOsservatori, ex dirigente, esperto di calcio inglese, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Carlo Jacomuzzi, presidente AssoOsservatori, ex dirigente, esperto di calcio inglese, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Lukaku al Napoli? Non ho indiscrezioni dirette, il Chelsea però ha preso altri due attaccanti, a questo punto proverà a guadagnare qualcosa per rientrare delle spese, la volontà del giocatore alla fine prevarrà: con l'aiuto dei procuratori i calciatori andranno dove vogliono. Quindi, per me, Lukaku sarà azzurro".