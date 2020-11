L'appello di De Luca: "Ancora attenzione alta o la Campania rischia di chiudere a Natale"

Altro appello di Vincenzo De Luca ai cittadini della Campania. Il governatore nella sua diretta social del venerdì ha messo in guardia gli abitanti della Regione: "Oggi chi è stato collocato in zona protetta si sente bersagliato sul piano politico e sul piano del contagio, ma si rischia un paradosso. Chi entra oggi in zona rossa, e cioè blocca tutto per 15 giorni, forse tra un mese avrà attività aperte o comunque con condizioni giuste per aprire, mentre chi non è stato inserito in zona rossa rischia di dover chiudere tutto nel periodo di Natale e Capodanno. Per questo bisogna fare ancora più attenzione, altrimenti rischiamo di chiudere fra un mese o di entrare in zona rossa tra una settimana. Se immaginiamo di avere comportamenti disinvolti e irresponsabili non ci vuole niente".