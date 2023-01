L'appello di Repice: "Napoli e Roma città nate per viaggiare insieme, parlatevi e basta odio!"

Francesco Repice, voce storica di Radio Rai, ha lanciato un appello a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Francesco Repice, voce storica di Radio Rai, ha lanciato un appello a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ieri ho nuovamente sollecitato Spalletti sulla storia con Francesco Totti e lui ha detto che sarebbe sicuro che ci sarebbero grandi abbracci. Questa cosa mi riempie il cuore, perché è una cosa che deve finire. E c'è un'altra cosa che deve finire: non si può andare avanti con quest'odio tra Napoli e Roma, due città nate per viaggiare insieme, che si assomigliano molto. Che qualcuno si parli e metta fine a questa brutta, bruttissima storia".