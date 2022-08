L'arbitro Doveri annuncia al Cds: "Fischieremo falli, non contatti. Uniformiamoci alla Premier!"

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'arbitro romano Daniele Doveri spiega anche la novità dell’arbitraggio nel campionato che si apre

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'arbitro romano Daniele Doveri spiega anche la novità dell’arbitraggio nel campionato che si apre: "Discernere di più il fallo dal contatto di gioco. E fischiare solo il primo. Giocheremo all'inglese? Non dipende solo da noi. L’indicazione è quella di non sanzionare tutti i contatti di gioco, ma l’obiettivo di uniformarci al calcio inglese deve essere condiviso da tutte le componenti. Io non entro in campo col proposito di fischiare poco o molto. Devo mettermi in connessione con la partita e con il modo in cui la interpretano i calciatori. Sono loro alla fine che decidono quanti falli devo fischiare. L’anno scorso ho arbitrato gare fischiando dodici falli, ma in Genoa-Udinese ho fermato il gioco quarantotto volte. Se lascio giocare un contrasto duro, e mi ripeto, e poi la terza volta si spaccano una gamba, vuol dire che non sono sintonizzato con la partita. Se invece lascio andare qualche contatto vigoroso e percepisco che i calciatori accettano di confrontarsi fisicamente, ma in maniera leale, allora posso proseguire".



Meno rigori? Nelle ultime tre stagioni siamo passati da 187 a 150, a 140. Si scende ancora? "Sul numero non scommetto, perché non siamo noi a fare il gioco. Ma certamente cercheremo di avere ancora più discernimento tra ciò che è fallo e ciò che è contatto".



Sulle proteste della panchina: "Chi protesta in modo istintivo e misurato sarà compreso, come sempre. Perché la frustrazione fa parte della psicologia del gioco e impone tolleranza. Chi prova a farti pressione in modo sistematico va invece avvisato con il cartellino. Prima giallo. Ci sarà più attenzione a questi atteggiamenti, soprattutto sulle panchine. Ci sono allenatori che escono dall’area tecnica per dare disposizioni in campo e magari si agitano perché il climax della partita è alto. Ma chi si fa avanti per venti metri, con l’aria minacciosa di chi non ci sta, non può essere tollerato".