L''Arbitrometro' di Nesti: "Juve squadra più favorita, ben 40 errori a favore!"

La Juventus è la squadra del nostro campionato che ha avuto più errori a favore nel corso del campionato: addirittura 40. A rivelarlo è Carlo Nesti, che scrive così su Tuttomercatoweb: "L'Arbitrometro è un sistema, inventato da me, e realizzato da Massimo Fiandrino, che conteggia gli errori commessi dagli arbitri, e non corretti dal Var, secondo la "moviola" del lunedì de "La Gazzetta dello Sport". Dopo 38 giornate di campionato, ecco la situazione definitiva delle 8 "grandi" della Serie A. Errori a favore: Juventus 40, Fiorentina 32, Inter 30, Milan e Roma 25, Lazio 21, Napoli e Torino 18. Errori contro: Torino 49, Inter 45, Milan 41, Juventus e Napoli 25, Fiorentina, Lazio e Roma 19. Il conteggio tiene in considerazione gli errori commessi, a proposito di gol, rigori, fuorigioco, espulsioni e punizioni. La squadra con più rigori a favore è l’Inter, a quota 9, mentre quella con più rigori contro è la Roma, a quota 7".