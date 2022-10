L'argentino Pasculli: "Simeone merita di andare al Mondiale, ma c'è concorrenza agguerrita"

L'ex attaccante Pedro Pablo Pasculli è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

L'ex attaccante Pedro Pablo Pasculli è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Simeone può sognare il Mondiale? Sì, può farlo perchè essere tra i 40 preselezionati è già una grande soddisfazione. Non sarà facile però essere nei 26, perchè la nazionale argentina ha tantissimi forti attaccanti. Lo stesso Dybala, infortunio a parte, è in dubbio, quindi il Cholito fa bene a crederci ma sarà difficile. Simeone merita di giocare stasera, a Napoli sapeva che non sarebbe stato titolare, c'è una concorrenza agguerrita, ma sta gestendo bene gli spazi che ha a disposizione. E' un ragazzo generoso, umile e sa che anche in 5' può determinare, ed è felice perchè sta giocando in una delle squadre più forti del mondo. Il Napoli di Spalletti mi stupisce per come si diverte in campo, si vede che sono compatti, anche quando sbaglia un compagno. Giocano in modo semplice e allegro, sono grandi qualità".