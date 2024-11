L’artista Di Virgilio: "La statuetta di Lukaku l'abbiamo fatta, ma non c'è molta richiesta"

Oggi su CRC nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Maestro Presepiale, Genny Di Virgilio. Di seguito le sue parole: "Parole di Sinner? Assolutamente non mi hanno dato fastidio. È un ragazzo buono e dobbiamo solo ammirarlo. La sua risposta è stata buona, lui è un bravo ragazzo. Sinner può essere solo un esempio per noi. Ad oggi, la sua statuina è al primo posto tra quelle più vendute!

Vi rivelo un fatto: Sinner la mia statuina ce l’ha già da sei mesi! L’ha avuta prima che vincesse il campionato!

Diego Nargiso? Non ho mai fatto la sua statua, ma la possiamo fare! È una bella idea.

Statua di Conte? Non voglio toccare questo tasto, vediamo la sfida contro la Roma. Speriamo che Conte prepari bene i ragazzi per giocare la partita contro i giallorossi. Lukaku? L’abbiamo fatta la statuina, ma non c’è molta richiesta ad essere sincero".