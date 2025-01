"L'Atalanta col Napoli vince o pareggia", i pronostici di Zazzaroni e Caressa

Nel consueto appuntamento 'Deejay Football Club' su Radio Deejay, il telecronista e conduttore Sky Fabio Caressa e il direttore del Corriere del Sport Ivan Zazzaroni hanno fatto il loro pronostico sulle sfide della giornata di Serie A. Di seguito il pronostico della sfida di Bergamo tra Atalanta e la capolista Napoli.

Zazzaroni: "Stasera l'Atalanta o vince o pareggia contro il Napoli".

Replica Caressa: "Per me finirà in parità".