L'attaccante più forte al mondo? Balotelli: "I numeri dicono Haaland, ma Osimhen è speciale"

Chi è il più forte attaccante al mondo? E' una delle domande poste a Mario Balotelli, intervistato da La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

Chi è il più forte attaccante al mondo? E' una delle domande poste a Mario Balotelli, intervistato da La Gazzetta dello Sport: "I numeri dicono Haaland, ma per me è una questione di gusti. Osimhen, ad esempio, è speciale. In campo sa fare tutto, un po’ come me negli anni verdi. E poi è un ragazzo unico".

Ha gioito per lo scudetto del Napoli? "Certo. Mi sento legato alla città. Con mia figlia una parte di Napoli è sempre con me. E poi la squadra di Spalletti ha strameritato".