L'attore Bellavia: "Non esistono garanzie: non lo è Conte e non lo fu Maradona"

vedi letture

L'attore napoletano Germano Bellavia è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Nonostante gli aumenti io credo che i prezzi della campagna abbonamenti allo stadio Maradona siano ancora accessibili rispetto agli altri stadi d'Italia. Per esempio, lo stadio di S. Siro si paga moltissimo ma chi sta all'ultimo piano non vede niente. Per fortuna io non ho problemi economici ma cerco di immedesimarmi in chi ce l'ha e credo che, ripeto, rispetto agli altri stadi i nostri prezzi sono accessibili.

Per me le garanzie non esistono. Quindi neanche Conte è garanzia. Per me non lo fu nemmeno Maradona ma poi le cose cominciarono ad andare bene e spero che vadano bene anche con Conte. Fondamentalmente noi la squadra ce l'abbiamo. Anche in difesa, mettendo tutti gli innesti di cui si parla, miglioreremo. Così come se andrà via Osimhen le cose non dovrebbero andar così male visto che potrebbe essere rimpiazzato da Lukaku. Poi io credo che il lavoro paghi sempre: quando la società paga gli stipendi e l'allenatore fa lavorare e lavora lui stesso in prima persona, penso che i risultati debbano arrivare. La garanzia potrebbe proprio essere quella che l'anno prossimo ognuno sia al proprio posto. Secondo me facendo una media tra il primo posto dell'anno scorso ed il decimo di quest'anno credo che il prossimo anno il Napoli dovrà arrivare tra le prime quattro squadre. La nuova maglia mi piace molto. Se proprio dovessi dire l'avrei preferita un tantinello più scura. Ma mi piace molto. Molto di più di tante altre maglie che abbiamo avuto in questi anni”.