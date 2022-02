L'attore D'Amore: "Inter la squadra da battere e ha fatto un colpo incredibile"

Il noto attore napoletano Marco D'Amore ha rilasciato un'intervista al sito Soccermagazine.it da tifoso azzurro parlando della lotta scudetto: "Secondo me l’Inter rimane pur sempre la squadra da battere. È vero che ha cambiato due uomini importanti, però li ha saputi sostituire degnamente. E poi ha messo alla guida un allenatore giovane e ambizioso che dopo aver fatto anni di esperienza e di risultati positivi a Roma aveva bisogno della grande piazza per esplodere. Questo mercato di gennaio ha segnato secondo me per l’Inter “il colpo di mercato”. Ovviamente per quanto Vlahovic sia importante, io penso che Gosens a sinistra sia un colpo davvero incredibile. Quindi è la compagine nerazzurra quella che mi spaventa di più, ma in chiave qualificazione Champions devo dire che questo rafforzamento della Juve, unitamente al Milan e all’Atalanta che spingono, mi spaventa. Però, ce la giochiamo a testa alta".