L'attore Esposito: "Conte grande allenatore e comunicatore, mi fido ciecamente di lui"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio - 3 °tempo' è intervenuto Salvatore Esposito, attore: "Oggi esce il libro che completa la mia prima trilogia. É incredibile che il primo sia stato pubblicato quando al Napoli fu rubato lo scudetto, il secondo quando lo vinse e per il terzo bisogna aspettare per capire come collocarlo. É in programma anche la produzione dei film per i rispettivi libri. La serie che sta per arrivare (il 2 dicembre) é dedicata a Piedone Lo Sbirro, l'iconico personaggio di Bud Spencer, è un grande omaggio ad uno straordinario attore ed è un onore interpretare l'erede di questo storico personaggio.

Conte? Un grande allenatore ed un grande comunicatore. Mi fido ciecamente del mister, anche in vista di domenica. La sconfitta col Verona è stato il punto di partenza perfetto, dobbiamo ringraziare quella giornata se ora siamo dove siamo. La sconfitta con l'Atalanta anche è stata molto importante perchè ci ha riportato con i piedi per terra. Non siamo la squadra più forte, ma rientriamo certamente tra le migliori quattro".