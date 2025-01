L’attore Esposito: “Erede Kvara? Io prenderei di corsa Lookman!”

Il noto attore Salvatore Esposito è intervenuto a "Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero

Il noto attore Salvatore Esposito è intervenuto a "Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero: “Il Napoli ha preso solo 12 gol in 20 giornate, di cui 7 subìti in tre gare contro Verona, Atalanta e Lazio, le uniche tre sconfitte in campionato. Mi dispiace per l'addio di Kvaratskhelia, ma se si è arrivato a questo punto è perchè il georgiano ha avuto una richiesta importante dal PSG e anche dal punto di vista tattico non era fondamentale. L'unico imprescindibile in questo modulo, il 4-3-3 di Conte molto offensivo, sia Politano, capace di dare equilibrio anche in fase difensiva, cosa che non fanno Kvara, Ngonge e Neres.

Al posto del georgiano Garnacho mi piace molto, ma io prenderei di corsa Lookman, anche se non credo che a gennaio l'Atalanta se ne priverebbe. Bisogna capire se a gennaio vogliano prendere un calciatore più duttile e che possa fare la riserva, lasciando Neres e Politano come titolari. Questi ultimi fanno un lavoro importante, con il brasiliano che è molto incisivo, e credo che un giocatore come Garnacho sia possibile anche per farlo adattare nello spogliatoio e nel sistema di Conte. Neres è l'esterno più forte della Serie A insieme a Lookman ed è difficile metterlo in panchina.

Credo che a Bergamo vedremo un Napoli diverso rispetto a quello dell'andata e che il centrocampo azzurro sia il più forte della Serie A, anche più completo di quello dell'Inter, con Anguissa e McTominay che stanno trovando anche il gol e con Lobotka che fa girare la squadra. I tre centrocampisti fanno da schermo ad una difesa che così riesce a mettersi bene in posizione durante le azioni offensive. Temevamo tutti l'assenza di Buongiorno e Juan Jesus in campo, ma la differenza quasi non si sta vedendo, a dimostrazione del grande lavoro di Antonio Conte. Non escluderei la sorpresa Dorgu, che a me non dispiacerebbe affatto. E' arrivato Billing come vice Anguissa. Secondo me servirà anche un vice McTominay, anche se Conte sta provando Raspadori in quel ruolo, e credo che se dovesse andar via anche Ngonge arriveranno due esterni".