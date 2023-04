L’attore Esposito ottimista dopo lo 0-4: “Questo risultato farà bene più al Napoli che al Milan”

Salvatore Esposito, attore e scrittore, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte:

Salvatore Esposito, attore e scrittore, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte: “Quello che è successo allo stadio e l’aria che si è respirata ieri mi ha fatto più male della partita persa, perché su di essa ci sono tante attenuanti. La squadra era un po’ molle, e ci può stare, per il vantaggio abissale sulla seconda, per l’obiettivo sempre più vicino, per la stanchezza dei nazionali e per l’assenza di Osimhen. Sono straconvinto che il Napoli che vedremo in Champions, sia all’andata che al ritorno, non sarà quello visto ieri. Mi ha invece fatto male e molto amareggiato quello che ho visto allo stadio: c’è questa totale assenza di comunicazione tra i tifosi e la società, con il popolo che dovrebbe solo unirsi per festeggiare la cavalcata vittoriosa di questa squadra, creando l’ambiente tale da ottenere altri successi.

Puó sembrare assurdo, basterebbe poco, venirsi incontro. Trovo poi assurdo che per l’ennesima volta i tifosi della squadra ospite possano portare bandiere, striscioni, petardi e invece ai tifosi napoletani non è consentito perché sono setacciati nei controlli. Basterebbe riservare aree delle curve ai gruppi, o le curve stesse, basterebbe non mettere lo stesso prezzo per anello inferiore e superiore. Tutto per far sì che lo stadio possa essere quel valore aggiunto che è sempre stato.