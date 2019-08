L'austriaco Garics: "Salisburgo in casa è una buona squadra, ma per il Napoli girone finalmente fattibile"

L'ex difensore austriaco Gyorgy Garics è intervenuto nel corso di Ultim'ora su Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Aldilà del Liverpool sulla carta il girone sembra più fattibile rispetto agli anni scorsi, dobbiamo essere fiduciosi e sperare di andare più avanti possibile.



Il Salisburgo? Come modo di lavorare e di proporsi assomiglia ai club tedeschi, la forza della squadra è di non mollare mai e hanno dei giovani molto interessanti che pescano in giro per il mondo. In casa sono una buona squadra.

Juve Napoli? Mi sarebbe piaciuto vedere Sarri in panchina. Credo sia il migliore momento per incontrare la Juve. Un risultato positivo per gli azzurri darebbe un sapore diverso all’intero campionato".