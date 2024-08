L'azzurrino Vergara rivelazione in B: "Tornare a Napoli non è un sogno, ma un obiettivo"

Antonio Vergara, centrocampista della Reggiana di proprietà del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Cronache di Spogliatoio': "Mi sto allenando per essere più concreto. Non mi accontento. Tornare a Napoli non è un sogno ma un obiettivo: voglio tornare ma non da ragazzino, bensì da calciatore vero.

Lo scorso anno ho saltato quasi tutta la stagione: era quello che mi serviva, per assurdo, per maturare come persona e come giocatore. Segnare contro la Sampdoria è stato incredibile. Proprio contro la Samp, al rientro dall'infortunio, me ne avevano annullato uno".