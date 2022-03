L'economista Giudice: "Dybala? Quasi impossibile, ADL non ha rinnovato con Insigne"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Giudice, economista

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Giudice, economista: "Secondo il New York Times ci sarebbe una nuova versione del Financial Fair Play. Qualcuno voleva criteri più larghi, i tedeschi stringevano per criteri più rigidi. Alla fine si passerà al pareggio del criterio di bilancio, ovvero ricavi pari ai costi. Ora si prende la voce dei costi degli stipendi e non dovranno più superare il 70%. Non cambia nulla sostanzialmente, resta equilibrio economico, si parla esclusivamente di costi e ricavi.

Le italiane? Il caso è molto magro, non sono all'altezza dei club della Premier. Ad oggi tutte le italiane sarebbero fuori da questi criteri e tutte dovranno fare una cura dimagrante riducendo gli stipendi. L'Atalanta sta meglio perché è al 45% rispetto ad una Juventus al 100%, un Napoli al 103%. Il Milan è comunque dentro, all'80%. De Laurentiis è stato un esempio, ha cercato di tenere sotto controllo i costi. Poi ha avuto dei problemi, tra Covid e mancata qualificazione in Champions. Con il rientro nella massima competizione potrà rimettersi in carreggiata.

Il Napoli può prendere Dybala? Dopo aver visto Vlahovic alla Juventus, considerando i conti, ho imparato che può succedere di tutto. Ci sono scelte azzardate, coraggiose. Quindi il Napoli potrebbe prenderlo, ma il problema non è il semplice acquisto in sé. Considerando la politica di De Laurentiis non potrà arrivare Dybala. Parliamo del Napoli che ha rinunciato a rinnovare il contratto del suo capitano".