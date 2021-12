L'economista Giudice: “Situazione Samp drammatica, i blucerchiati rischiano il fallimento”

A 'Radio Punto Nuovo', nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Giudice, economista: “La situazione della Sampdoria dopo l’arresto di Ferrero? I reati imputati a Ferrero non riguardano direttamente la Samp, ma la situazione dei blucerchiati è drammatica dal punto di vista economico. Nel bilancio dell’anno solare 2019, i doriani hanno registrato oltre 50 milioni di plusvalenze, mentre nel 2020 sono stati solo 14. Nel 2020, grazie ai vari decreti stabiliti per la pandemia, la Samp ha goduto di prestiti che però, al momento, è difficile che vengano ripagati. I genovesi basano il proprio fatturato quasi esclusivamente sui diritti TV e sulle plusvalenze, mentre dal botteghino ricavavano appena 5 milioni nelle stagioni precedenti al Covid. La Sampdoria è tecnicamente in dissesto finanziario, è difficile pensare che qualcuno possa investire nella società blucerchiata.

Il problema del doping amministrativo? Questa tipologia di reato è principalmente di natura penale. Sicuramente chi utilizza questa pratica si avvantaggia rispetto a un competitor”.