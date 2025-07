L'economista Vettosi: “Con De Bruyne il monte ingaggi del Napoli salirà a 130mln"

L'economista Fabrizio Vettosi parla così ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Il Napoli dà sempre un’occhiata agli ingaggi. Gli azzurri tornano in Champions League e ha aumentato i costi anche per il cambio di strategia degli ultimi anni. La nuova formula della Champion premia molto i risultati: il Napoli incasserà 32 milioni di euro per la prima fase. Se gli azzurri non dovessero qualificarsi oppure se dovessero centrare gli spareggi arriverà a circa 48 milioni di euro. Gli ottavi valgono 63 milioni di euro, i quarti 75 e le semifinali 90. Sicuramente De Laurentiis ha l’ambizione di conquistare un risultato importante in Champions.

Il Napoli ha già investito 150 milioni di euro e adesso la capacità di investire dipenderà dalle cessioni di Kvaratskhelia e Osimhen. Il monte ingaggi è superiore ai 100 milioni di euro, con De Bruyne si arriverà a 130 e in questa previsione considero pure la cessione di Osimhen. Bisogna considerare pure lo staff di Conte. De Laurentiis in questo momento è concentrato sulla costruzione del centro sportivo che rappresenta sicuramente un investimento. Probabilmente ci sarà pure un adeguamento dello stadio Maradona: De Laurentiis ha effettuato un sopralluogo per provare ad aumentare gli sky box che servono ad aumentare le partnership”