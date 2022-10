L'economista Vettosi: "Con la Juve out, il Napoli può arrivare a guadagnare 70mln dalla Champions!"

Fabrizo Vettosi, economista, è intervenuto a Radio Marte in "MSL-Forza Napoli Sempre"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabrizo Vettosi, economista, è intervenuto a Radio Marte in "MSL-Forza Napoli Sempre": “Con la qualificazione agli ottavi di Champion's come vanno le casse del Napoli? Ad ora la società ha già portato a casa 55mln di euro. Secondo i miei calcoli si potrebbe arrivare a 58.2mln. Se la Juve dovesse essere eliminata nelle casse del Napoli potrebbero arrivare altri 11,5mln, insomma quasi 70! Se vai in finale 15,5 e se la vinci.....Kvara è un fenomeno tant'è che ieri sera a Oslo, dove mi trovavo per il mio lavoro di economista, mi dovevano parlare di tutt'altro e le discussioni, invece, vedevano al centro il georgiano. Neanche il loro connazionale Ostigard, ma Kvicha...

Ndombelè per Anguissa? Se ci fate caso il Napoli esce sempre sulla pressione con i due intermedi e Ndombelè questo non riesce a farlo. Arriva sempre tardi quindi fa pressione ma non pressing. La cosa diventa pericolosa perché uscendo tardi puoi anche fare fallo. La gara col Bologna sarà dura, penso che Thiago Motta, conoscendolo, giocherà con il 4-2-3-1, per questo Spalletti può vincerla con la superiorità a centrocampo. De Laurentiis in silenzio? Lui non deve parlare, deve agire, come tutti gli imprenditori. E quest'anno ha agito bene, molto bene"