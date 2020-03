L'editoriale della Gazzetta: "E' la partita della vita, l'avversario è micidiale. Si vince solo soffrendo da squadra"

"E' la partita della vita", è il titolo dell'editoriale del direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Monti, in una prima pagina totalmente dedicato allo stop di tutto il mondo dello sport. Di seguito alcuni stralci significativi: "Nella vita ci sono cose più importanti di una partita di calcio. Fingevamo di saperlo, ora lo sperimentiamo nei fatti con sgomento. In un giorno nero in cui il contagio non si ferma e qualcuno invoca misure ancor più severe, il primo pensiero della Rosea e del suo Editore va alle vittime e a chi lotta per la vita, a quanti sono in ospedale e ai tanti eroi che li curano al rischio di ammalarsi. All’Italia barricata in casa.

Per usare una metafora calcistica - facile e per questo cara ai politici - stiamo giocando la partita della vita. L’avversario è rapido, sfuggente, micidiale. Siamo in svantaggio e impegnati in una difesa estrema. Dirci che prima o poi finirà equivale attendere passivamente il novantesimo per fare la conta dei gol subiti. Organizzare la ripartenza, agire da squadra, sapere che, al netto dei terribili lutti e dei danni, alla fine “tutto andrà bene” per tanti di noi, significa pensare a questi giorni bui come a un intervallo. E prepararsi a rimontare e vincere nel secondo tempo, o anche ai supplementari se serve, dando un senso a tanta sofferenza e tanti sacrifici.

Attraverso lo sport ci scopriremo uguali e diversi. Torneremo a tifare e a scaldarci ma, lo spero, avremo imparato che l’avversario non è un nemico. E che c’è un orgoglio magico nello “stare insieme” come popolo anche quando una sfida mortale ci costringe alla parcellizzazione fisica".